ЕС подготовил проект решения о гарантиях безопасности Украине: Bloomberg узнал, что в документе

Агентство Bloomberg узнало, какие долгосрочные обязательства в сфере безопасности Евросоюз готов предоставить Украине − проект решения Еврокомиссия уже представила государствам-членам.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Проект решения о предоставлении гарантий Украине, послы ЕС будут обсуждать на этой неделе, а лидеры стран-членов − на саммите в следующем месяце.
По данным издания, он также ляжет в основу консультаций между Киевом и странами "Большой семерки".
Рамочный документ ЕС имеет целью опираться на эти двусторонние договоренности и охватывает следующие предложения:
В документе говорится о том, что поддержку в поставках оружия будут продолжать оказывать через так называемый Европейский фонд мира – механизм, который возмещает государствам-членам ЕС средства за то вооружение, которое они поставляют Украине.
Однако первоначальный план ЕС по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться, поскольку некоторые страны-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях, по словам одного из дипломатов Евросоюза.
Зато страны-члены надеются по крайней мере договориться о выделении 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по дальнейшей поддержке после этого, сказал дипломат, который говорил на условиях анонимности.
Что было раньше: Члены G7 договорились на саммите НАТО в Вильнюсе провести переговоры с Украиной о предоставлении двусторонних обязательств по безопасности, направленных на сдерживание будущей российской агрессии.
Со своей стороны, Украина взяла на себя обязательства продолжать ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной, безопасности и оборонной сферах. Некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние соглашения в этом году.