Политика Зеленский раскритиковал "мирный план" Трампа

2023-11-22 22:15

Украина не готова отдать российским агрессорам Крым и Донбасс, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский готов выслушать "мирный план" бывшего лидера США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. Но наше государство не будет отдавать свои территории России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, обнародованном накануне.

"Я готов (выслушать Трампа - ред.). Если у него есть очень конкретный "мирный план", он может поделиться им со мной. Так, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова к такому мирному плану. И это не мирный план", - сказал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро урегулирует войну между Россией и Украиной - за 24 часа.

После этого Зеленский пригласил Трампа посетить Украину. В свою очередь, Трамп отклонил это приглашение. По его мнению, поездка сейчас неуместна из-за "конфликта интересов", поскольку Украина ведет дело с администрацией Джо Байдена.