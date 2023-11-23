Жизнь В Украине перекроили правила для будущих водителей: изменения уже вступили в силу

2023-11-23 19:15

 

В Украине теперь можно сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательной учебы в автошколе. Такое новшество действует уже со вчерашнего дня, 22 ноября.

Соответствующее правительственное постановление вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как самому сдать теоретический экзамен?

- Подготовьтесь к экзамену;

- обратитесь в сервисный центр МВД. Получите талон записи. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и медицинскую справку;

- сообщите администратору сервисного центра о самостоятельном овладении теоретическим материалом;

- ответьте на 20 вопросов за 20 минут (допускается 2 ошибки).

Сколько стоит сдача экзамена?

Цена сдачи теоретического экзамена стоит 13 грн. Если ошибок больше 2, следующая попытка будет возможна не ранее 10 дней.

После успешной сдачи теоретического экзамена обратитесь в аккредитованное учебное заведение для того, чтобы начать практическое обучение.

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Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 ноября - сегодня важно быть готовым к новым вызовам 2023-11-23 08:26