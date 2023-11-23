В Украине перекроили правила для будущих водителей: изменения уже вступили в силу

В Украине теперь можно сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательной учебы в автошколе. Такое новшество действует уже со вчерашнего дня, 22 ноября.
Соответствующее правительственное постановление вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как самому сдать теоретический экзамен?
- Подготовьтесь к экзамену;
- обратитесь в сервисный центр МВД. Получите талон записи. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный номер и медицинскую справку;
- сообщите администратору сервисного центра о самостоятельном овладении теоретическим материалом;
- ответьте на 20 вопросов за 20 минут (допускается 2 ошибки).
Сколько стоит сдача экзамена?
Цена сдачи теоретического экзамена стоит 13 грн. Если ошибок больше 2, следующая попытка будет возможна не ранее 10 дней.
После успешной сдачи теоретического экзамена обратитесь в аккредитованное учебное заведение для того, чтобы начать практическое обучение.