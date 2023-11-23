Политика Сейм Латвии поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

2023-11-23 21:37

В четверг, 23 ноября, Сейм Латвии единогласно принял заявление в поддержку начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Депутаты призвали Еврокомиссию безотлагательно подготовить и утвердить рамки для переговоров с двумя государствами.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского Сейма.

"Латвия несет особую ответственность за то, чтобы напомнить нашим партнерам в Европейском Союзе о важности усиления поддержки обществ, отстаивающих свободу, демократию, верховенство права и права человека".

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и продолжающуюся гибридную войну в Молдове, эти страны приложили огромные усилия, чтобы еще больше приблизиться к Европейскому Союзу, как с точки зрения ценностей, так и управления. Заявление Сейма значительно усилит этот сигнал для других государств-членов", - сказал Эдмундс Чепуритис, глава Комитета по европейским делам Сейма.

В заявлении депутаты призывают другие государства, являющиеся членами ЕС, поддержать рекомендации ЕК и одобрить начало переговоров о вступлении в Евросоюз до конца этого года.

Они также призывают Европейскую комиссию и Совет Европейского Союза безотлагательно подготовить и утвердить рамки для переговоров с Украиной и Молдовой.

Также в заявлении говорится, что две страны-кандидата должны продолжать внедрение необходимых реформ, которые позволят приблизить их к общим ценностям Евросоюза, будут способствовать более тесной интеграции в ЕС и большей стабильности, безопасности и процветанию в регионе.

Заявление Сейма подтверждает, что Латвия готова предоставить необходимую поддержку Украине и Молдове в осуществлении реформ на пути полноправного членства в Европейском Союзе.