Политика Из-за блокады границы в Украине начались проблемы с поставками горючего, - Минагрополитики

2023-11-26 09:30

 

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что из-за блокирования польскими перевозчиками границы в Украине начались проблемы с поставкой топлива.

"Понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта. Нам удается уравновешивать ситуацию, но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать", – сказал он в эфире национального телемарафона.

Дмитрасевич добавил, что для экспорта зерна ситуация на границе не критична. Украина, по его словам, имеет возможность экспортировать продовольственные товары железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты.

Польские перевозчики 6 ноября начали блокировать границу с Украиной. Были перекрыты три пункта пропуска: Корчевая – Краковец, Гребенное – Рава-Руська, Дорогуск – Ягодин. Перевозчики обещают держать блокаду до 3 января 2024 года. А если их требования (главное – отмена транспортного безвиза для Украины) не будут выполнены, то блокировка границы будет продолжаться.

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