Политика Стало известно, когда Конгресс США может проголосовать за помощь Украине

2023-11-27 17:37



Таким образом лидер большинства в Сенате давит на коллег, чтобы те пришли к согласию по этому вопросу.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер проведет голосование по помощи для Украины и Израиля, которую просит предоставить президент Джо Байден, уже 4 декабря.

Как сообщает Politico, объявление Шумера давит на сенаторов, чтобы они пришли к согласию о безопасности границы в рамках законопроекта в который заложено выделение помощи Украине и Израилю.

По его словам, вопрос границы сейчас является "самым большим препятствием" в вопросе предоставления средств для этих двух союзников США. В то же время Шумер призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить сделку.

Сейчас почти наверняка есть 60 голосов за предоставление Украине еще десятков миллиардов помощи, но республиканцы отказываются голосовать за это без соглашения о границе. Инициатива Шумера по голосованию в Сенате в начале декабря дает крайний срок для переговоров. Конгресс уже дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью без помощи Украине, и в новом году ситуация только усложнится.

"Ничто не сделает таких автократов, как Путин или Си Цзиньпин сейчас более счастливыми, чем то, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных. Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность", - подчеркнул Шумер.

Война в Украине - помощь США

Как пишет Bloomberg, Соединенным Штатам Америки будет очень трудно принять выделение новой помощи Украине и Израиля до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики.

В Конгрессе заявили, что большой пакет военной помощи Украине и Израилю должны принять не позднее Рождества, иначе из-за праздников этот вопрос снова застрянет на неопределенный срок.