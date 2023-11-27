Политика Зеленский о блокаде границе с Польшей: Нужно больше времени

2023-11-27 22:15

 

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на польско-украинской границе, где польские перевозчики заблокировали несколько пунктов пропуска.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он связывает сложившуюся ситуацию с "некоторыми политическими шагами наших соседей".

"Я считаю нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, по которому идти. И у нас есть этот план. Работает премьер-министр, также вице-премьер Стефанишина, также на уровне МИД и Министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен, что мы сможем все это сделать", – сказал украинский президент.

Он добавил, что на польской границе появился "новый вызов".

"Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям. Все потеплеет", – резюмировал Зеленский.

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

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Политика

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