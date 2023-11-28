Политика Власти Китая назвали фейком новости о строительстве подводного тоннеля в Крым

2023-11-28 12:27

В Пекине считают безосновательным сообщение СМИ о якобы планах россии построить подводный тоннель в Крым с участием китайских компаний. Об этом сказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на вопрос Укринформа на пресс-конференции.

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его," – заявил Ван Вэньбинь.

Напомним, 24 ноября газета The Washington Post сообщила, что бизнесмены РФ и КНР, связанные с правительствами своих стран, в октябре тайно обсуждали план строительства подводного тоннеля между московией и временно оккупированным украинским Крымом. Утверждалось, что для этого уже был создан "консорциум".

Тем временем в СБУ заявили, что Керченский мост "обречен" и анонсировал серию "сюрпризов" для российских захватчиков.

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