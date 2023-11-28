Политика Президент Чехии: Надо дать Украине все необходимое, меньшая помощь будет нашим поражением

2023-11-28 21:37

Если Запад ослабит поддержку Украины, то следующий год будет более благоприятным для России, считает чешский президент Петр Павел.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Павела Corriere della Sera

Прямая речь президента Чехии: "У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для выполнения ее задачи по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами. Любая меньшая помощь была бы нашим поражением".

Детали: Он подчеркнул, что как президент оценивает ситуацию относительно войны в Украине не только с военной точки зрения, но и с точки зрения принципов.

Павел убежден, что победа России укрепила бы идею о том, что другие режимы могут достигать своих целей силой и что они могут полагаться на слабость западных демократий.

Чешский президент считает, что следующий год будет еще более сложным для Украины, а грядущая зима будет значительным испытанием: "Населению будет трудно, а с нерешительностью стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И естественно, это создает ситуацию, которая не очень благоприятна для продолжения контрнаступательных операций".

Он также уверен, что зима даст России, которая уже успела перевести свою промышленность на военный лад, время на восстановление. Павел напомнил, что россияне производят гораздо больше боеприпасов крупного калибра, больше танков, набирают больше солдат. А также ведут переговоры с несколькими странами о поставках.

Прямая речь чешского президента: "Если мы упустим возможность сохранить нашу поддержку Украины, следующий год может быть еще более благоприятным для Москвы. Этот год является ключевым для того, чтобы заложить основы успеха, следующий год будет сложнее".

Предыстория:

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Москва действительно может начать агрессию против стран восточного фланга НАТО в будущем, если воспримет развязку в войне в Украине как свою победу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что "надо готовиться к долгому пути".