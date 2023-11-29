Жизнь Как изменятся субсидии в Украине с 1 декабря: что нужно знать о выплатах

2023-11-29 19:15

В Украине в прошлом отопительном сезоне граждане в среднем получали до 1,6 тыс. грн помощи в месяц на субсидию. Однако уже в этом отопительном сезоне размер пособия может возрасти, учитывая повышение тарифов на электроэнергию.

Какими будут субсидии и льготы на твердое топливо в декабре.

Согласно принятому решению Кабмина, нормативы отопления на зимний сезон 2023-2024 возрастут примерно в 4 раза и составят для предоставления субсидии:

на уголь – 2,23 тонн;

на дрова – 7,41 тонн.

Теперь жилищные субсидии и льготы возместят большую часть расходов на приобретение твердого топлива. Размер субсидии на покупку топлива рассчитывается в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов. Для определения размера субсидии на топливо в текущем году не нужно отдельно обращаться в ПФУ.

Так, если семье уже назначена субсидия на покупку печного топлива, новые выплаты будут перечислены автоматически. Но получателям понадобится дать согласие Пенсионному фонду Украины (ПФУ) на передачу данных международным партнерам.

Наличие долгов по оплате коммунальных услуг не дает возможность оформления жилищной субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при задолженности. Для этого необходимо обратиться к поставщику коммунальных услуг.