Политика Зеленский заявил, что Крым освободить будет легче, чем Донбасс

2023-11-30 16:05

 

Захваченный россиянами Крым деоккупировать будет легче, чем Донбасс. Самая сложная часть касается местных жителей, а не территорий.

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Так может быть. Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми , если люди не хотят - будет очень сложно", - заявил президент Владимир Зеленский во время общения с николаевскими студентами.

Главная проблема в сложностях с ментальным возвращением жителей Донбасса. Последние 10 лет в регионе продолжались боевые действия и там проходила контактная линия. По словам президента, часть людей прошла войну и там распространен сепаратизм.

"Отношения понятны. И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это тоже о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения. Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризирована... Нам главное нас сохранить. То, что у нас есть, все остальное обязательно вернется", - добавил глава государства.

Деоккупация украинских территорий

На фронте продолжается контрнаступление украинских сил. Постепенно наши войска освобождают ранее захваченную россиянами территорию. В июне они даже освободили позиции, оккупированные с 2014 года.

По состоянию на сентябрь под Бахмутом освободили более 50 км территорий

В октябре руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что все больше россиян, незаконно прибывших на территорию оккупированного Крыма, покидают полуостров, сознавая, что его деоккупация неотвратима.

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