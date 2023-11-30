Политика Зеленский сделал заявление о получении истребителей F-16

2023-11-30 21:37

Получение Вооруженными силами современных истребителей F-16 от западных партнеров зависит, в частности, от скорости обучения украинских пилотов. Пока конкретной даты нет.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с николаевскими студентами.

"Безусловно, что для контроля неба нужны современные истребители. Договоренность генеральная есть. Не "если", а есть. Когда мы их получим, нет дать — факт. Нет дать считаю потому, что сегодня это наш вопрос, когда наши ребята пройдут обучение ", – сказал Зеленский.

По его словам, продолжительность обучения зависит от многих вещей. В частности, потому что все пилоты будут по-разному тратить время, ведь "кроме профессионализма нужен опыт и речь"

"Человеку нужно разговаривать на английском абсолютно свободно для того, чтобы учиться. Здесь много разных вопросов. И у кого-то курс — это год, а у кого-то 6-9 месяцев может быть, а для кого-то — это долгий этап", — подчеркнул глава государства.

Он объяснил, что со своей стороны предпринял все необходимые шаги. Все зависит от учебных процессов.

"Я думаю, что мы сможем в 2024 году получить первые истребители. Я думаю, так будет", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление об истребителях F-16 в небе Украины. По его словам, самолеты сами по себе не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. Они должны использоваться в комплексе вместе с HIMARS, ракетами и другими системами ПВО.