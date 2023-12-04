Жизнь В Украине изменили порядок выплат переселенцам: о каких нововведениях нужно знать

2023-12-04 21:37



В Украине правительство несколько изменило порядок выплат внутриперемещенным лицам (ВПЛ). Переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в страну.

Также в случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1.08.2023 лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать пособие в течение еще 6 месяцев. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Кроме того, ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились.

Ранее сообщалось, что в Украине часть граждан может получить финансовую помощь УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев). Выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

Финпомощь выплачивается в течение трех месяцев. Также можно получить выплату в размере 2220 грн. для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход не должен превышать 5400 грн. на каждого члена семьи.