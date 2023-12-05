Экономика Цена на золото установила новый исторический рекорд

2023-12-05 10:26

Цена на золото установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).

Стоимость январского фьючерса на золото выросла на 2,89% - до $2140,7 за унцию. Выше отметки $2100 цена золота поднялась впервые в истории.

Однако потом стоимость драгоценного металла несколько снизилась. По состоянию на 10:30 по киевскому времени спотовая цена золота составляла $2084,3 за унцию, что на 0,7% выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Западные аналитики ожидают, что и в 2024 году цены на золото могут остаться выше $2000 за унцию, достигая новых исторических максимумов, пишет CNBC. Среди факторов в пользу этого - геополитическая неопределенность, вероятное ослабление доллара США и потенциальное снижение процентных ставок.