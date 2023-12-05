Политика В Сенате США назначили голосование по помощи Украине

2023-12-05 16:05

Лидер сенатского большинства Чак Шумер назначил первое процедурное голосование по дополнительному пакету помощи на 106 миллиардов долларов, предложенного президентом Джо Байденом для Украины, Израиля, стран Индо-Тихоокеанского региона и для гуманитарных целей в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Голосование по законопроекту должно состояться позже на этой неделе. По словам лидера сенатского большинства, его продвижение необходимо, поскольку в Украине заканчиваются ресурсы, необходимые для отражения агрессии РФ.

"Я призываю каждого сенатора подумать, где мы находимся в этот исторический момент. Национальная безопасность Америки стоит на кону во всем мире – в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Это может определить траекторию развития демократии на долгие годы. Мы переживаем исторический момент", – заявил Шумер в своем выступлении.

Впрочем, говорится в публикации The Hill, законопроект вряд ли преодолеет это начальное препятствие, ведь республиканцы заявили, что будут голосовать против его рассмотрения, если он не будет включать меры по безопасности границы США с Мексикой.

Сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

"Республиканцы хотят, чтобы мы проглотили их самые сложные предложения, и не заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров и решить этот вопрос", – добавил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, предостерегая, что отказ за него проголосовать поможет РФ.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

На прошлой неделе он заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников. Между тем в Белом доме предупредили, что имеющиеся средства для помощи Украине закончатся до конца года.