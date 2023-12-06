Политика Если Конгресс не одобрит помощь Украине, это откроет ящик Пандоры – Блинкен

2023-12-06 22:15

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, чтобы Россия потерпела поражение в своей агрессии.

Источник: Блинкен на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией "Коалиция глобального лидерства США", "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение... Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру".

Детали: Блинкен заявил, что прекращение поддержки Украины позволит президенту РФ Владимиру Путину безнаказанно продолжать свои агрессивные планы.

Он добавил, что дополнительное финансирование также важно для Израиля, а также для мирных жителей Газы.

Напомним: Вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома по помощи Украине.