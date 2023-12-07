Политика Самолеты F-18, вертолеты и дроны. Украина запросила у США новые виды вооружений, - Reuters

2023-12-07 20:04

Официальные лица Минобороны представили "список вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" во время закрытого заседания в Вашингтоне.

Последний список вооружений США, в которых Украина нуждается для борьбы с российской армией, включает современные системы противовоздушной обороны, истребители ", беспилотники, а также вертолеты Apache и Black Hawk. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что официальные лица Министерства обороны Украины представили "перечень вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" накануне во время закрытого заседания в Вашингтоне с участием чиновников и руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса США.

По данным СМИ, в перечень также вошли танки Abrams, артиллерия калибра 155 мм, истребители F-16, беспилотники и ракеты ATACMS.

Кроме того, Киев просит у Вашингтона транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, беспилотники MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны THAAD.

Военная помощь США Украине - последние новости

США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Этот пакет, в котором используются ограниченные ресурсы, которые остаются доступными для помощи Украине, предусматривает предоставление оружия и техники на сумму до 175 миллионов долларов США при ранее запланированном сокращении", - отметил Блинкен.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США будут ответственны за поражение Украины, если не предоставят ей денег. По ее словам, финансирование – в частности для общегосударственной бюджетной поддержки Украины – является "крайне важным" и является предпосылкой для того, чтобы в Украину поступала поддержка Международного валютного фонда.