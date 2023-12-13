Политика Зеленский: Украина не отдаст свои территории, это абсолютное безумие

2023-12-13 18:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое мирное соглашение о прекращении войны, которое потребует от Украины отказа от какой-либо территории, будет абсолютным безумием.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Как может Украина отдать свои территории, это абсолютное безумие, это точно не по-христиански, там наши люди, семьи, живые люди, над которыми издеваются, их пытают, убивают… Вопрос ведь не только в земле, а в людях. Не знаю, кто об этом говорит, но готовы ли они отдать своих детей в руки террористам? Думаю, что нет", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что президент России Владимир Путин не одержал ни одной победы в войне против Украины и что украинские силы освободили 50 процентов территории, которую Россия захватила после вторжения.

Президент Украины отметил, что ощутил поддержку в Конгрессе США.

"Сигналы были, более чем положительные, но есть слова, а есть конкретные результаты, рассчитываем на результат", – добавил он.