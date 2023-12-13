Политика После хакерской атаки "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников

2023-12-13 21:37

 

В компании призывают доверять только официальную информацию.

В телеграмм-каналах распространяют сообщения о "компенсации" от "Киевстара из-за сбоя в работе. В компании опровергают соответствующую информацию и предупреждают о мошенниках.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас в разных мессенджерах активизировались мошенники, поэтому мы просим вас доверять только официальной информации. Новости о компенсациях и сроках обновления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании", — говорится в заявлении.

"Киевстар" призывает украинцев не давать номера телефонов и личные данные "подозрительным людям".

"Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками", — подчеркнули в компании.

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