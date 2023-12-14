Политика Атака по НАТО: Кулеба предупредил о последствиях "заморозки" фронта в Украине

2023-12-14 21:37

Россия использует такую передышку для еще более жестокой атаки, и не только по Украине.

Если бы сейчас линия фронта в Украине была "заморожена", Россия подготовила бы более жестокую атаку – не только по Украине, но и по членам НАТО.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своей статье для издания Foreign Affairs.

Кулеба предупредил о последствиях "заморозки" войны в Украине.

"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО", — отметил министр.

"Тем, кто верит, что Россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит вспомнить, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее немецкие аналитики пришли к выводу – если война в Украине будет заморожена, России хватит шести лет, чтобы подготовиться к прямому конфликту с НАТО.