Политика Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро

2023-12-14 22:15

Совет Европейского Союза одобрил зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.

Сегодня Совет Европейского союза согласовал выделение Украине зимнего пакета помощи для поддержки гражданской инфраструктуры в 124 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети X.

Украина борется за свое выживание, а также за безопасность и свободу Европы. Это решающее время для поддержки Украины. Сегодня Совет министров ЕС одобрил украинский зимний пакет в размере 124 млн евро на гражданскую инфраструктуру. Продолжение европейской финансовой поддержки является ключевым. Будущее Украины - в ЕС - написал премьер-министр Швеции.

Напомним

13 гурдня премьер министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что шведское правительство планирует утвердить зимний пакет помощи для поддержки Украины.