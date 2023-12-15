Политика Данилов отреагировал на слухи о вероятном переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС

2023-12-15 13:30

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина разочаруется, если начало переговоров о вступлении в ЕС будет отложено. Но это не будет концом света. Об этом он сказал в интервью laRepubblica, опубликованном за день начала саммита лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, какой будет реакция Украины, если Венгрия заблокирует начало переговоров о членстве, Данилов сказал:

"Мы были бы разочарованы. Но это не будет концом света. Мне интересно другое. Что такое Европейский Союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, отвечаем всем критериям свободы. Мы демократическая страна. Сообщество, поддерживающее свободу слова и прав человека".

Он добавил, что победа в войне – это не только о защите украинцев. Данилов считает, что поражение Украины может привести к тому, что последующими жертвами российской агрессии будут страны Балтии и Польша.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Евросоюза, призвал лидеров ЕС не впадать в нерешительность по отношению к Украине.

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