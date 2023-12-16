Политика Пункт пропуска с Польшей остается открытым, но протестующие собрались вернуть блокаду: к чему готовиться

2023-12-16 15:30

Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" остается открытым, несмотря на решение суда о законности блокады. У мэра Дорогуска, который и отменил забастовку польских перевозчиков, есть сутки для того, чтобы подать апелляцию.

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы, в эфире телемарафона рассказал: по состоянию на данный момент остаются перекрытыми три пункта пропуска. В Дорогуске все еще снята блокада. Там ежедневно проходит 1200 грузовиков (как до блокады).

В трех перекрытых протестующими пунктах пропуска очередь составляет уже 2600 автомобилей. Уже 18 декабря польские перевозчики могут возобновить блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной.

Блокаду хотят вернуть

Суд в Польше отменил решение мэра гмины Дорогуска Войцеха Саввы, которое запрещало перевозчикам бастовать на границе с Украиной. В настоящее время перевозчики собираются снова заблокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Об этом заявил польский политик из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафал Меклер, представляющий перевозчиков-бастующих. "Они отменили решение мэра гмины Дорогуск. Мы возвращаемся на границу!" –написал Меклер на своей странице в X (бывший Twitter) и опубликовал фото из суда.

Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" был разблокирован решением местных властей с 11 декабря. 13 декабря бастующие пригласили новое разрешение на акцию протеста и получили отказ. Может ли обжаловаться нынешнее решение суда об отмене такого решения, пока не сообщается.

За последние сутки "Ягодин" смогли пересечь более 1200 грузовых транспортных средств. Большинство – в направлении Украины. Так что пункт уже практически вышел на показатели пропуска грузовиков, которые были до начатой поляками блокировки границы 6 ноября. Впрочем, в очередях со стороны Польши водителям до сих пор приходилось ждать десятки часов.

Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" является крупнейшим на украинско-польской границе. В нормальных условиях, без блокады, за день через него проезжает около 40% всего грузового транспортного потока между Украиной и Польшей.

Между тем, премьер Польши Дональд Туск пообещал, когда он снова возглавит правительство страны, то проблему блокирования границы с Украиной решат сами поляки. Впрочем, конкретных шагов по достижению этого он не назвал.