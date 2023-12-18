ВОЙНА В Украине ВСУ перебрасывают подкрепление на левый берег Херсонщины, а у оккупантов новые проблемы

2023-12-18 20:04


В частности, захватчики жалуются на нехватку РЭБов для защиты эвакуационных групп от украинских дронов.

Украинские войска удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. В то же время у российских оккупантов там возникли новые проблемы.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW)

Со ссылкой на российского так называемого военкора аналитики сообщают, что Силам обороны Украины удается продолжать перебрасывать подкрепление на левый берег Херсонщины.

В то же время другой военный блоггер из РФ утверждал, что у российских военных в Херсонской области в очередной раз возникли проблемы.

Так, захватчики жалуются на отсутствие транспорта для эвакуации раненых. Кроме того, у оккупантов в районе села Крынки есть проблемы с наличием систем радиоэлектронной борьбы для защиты эвакуационных групп от украинских дронов. Не хватает врагу и возможностей контрбатарейной борьбы, а также связи.

Согласно информации украинского военного обозревателя Константина Машовца, под Крынками воюют подразделения российского второго мотострелкового батальона.

Напомним, по оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские войска не контролируют ситуацию на левобережье Херсонщины. У врага нет возможности противодействовать ВСУ, у которых есть там плацдарм и которые увеличивают его.

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