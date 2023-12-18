Политика Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине

2023-12-18 22:15

Посол США в Украине Оксана Маркарова сообщила, что американский бюджет почти исчерпал средства на поддержку Украины, и на новое вооружение осталось лишь 1 миллиард долларов. Киев продолжает искать дальнейшей помощи от Конгресса.

Денег на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины в американском бюджете почти не осталось. Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Маркарова, пишет Голос Америки.

Детали

Маркарова объяснила, что деньги по программе USAI потрачены все. По программе PDA Пентагон выяснил, что завысил стоимость оружия, отправленного Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Это создало резерв в 4,6 миллиарда долларов, который медленно сокращается.

Сейчас на приобретение нового вооружения для замены старого остается лишь 1 миллиард долларов. Дипломат подчеркнула, что Киев продолжает нуждаться в помощи.

США покупали вооружение у американских производителей здесь, в США, например, беспилотники, ракеты и перехватчики для противовоздушной обороны, и я могу продолжать, и вы не можете взять это из программы PDA. Вам нужно обратиться к промышленности, чтобы они произвели это. Так что да, есть эта программа президентских полномочий, и мы пытаемся вместе с военными найти все, что еще может быть использовано

отметила дипломат.

По ее словам, "сейчас все глаза прикованы к Конгрессу", и Киев надеется, что законодатели "смогут найти необходимое решение".

Напомним, Сенат США не может принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля.