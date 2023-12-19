Политика Байден готов идти на компромиссы, чтобы разблокировать помощь Украине, - Белый дом

2023-12-19 23:25

Президент США Джо Байден готов идти на компромиссы с республиканцами по вопросу безопасности границы и миграционной политики, чтобы разблокировать принятие дополнительной помощи Украине.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"В течение выходных прошли активные дискуссии, и мы, со стороны Белого дома, участвуем в этих обсуждениях",- прокомментировал Кирби ход переговоров в Сенате США между республиканцами и демократами.

Он подчеркнул необходимость достижения прогресса в этих дискуссиях, в том числе, учитывая, что средства на помощь Украине в сфере безопасности почти иссякли.

"Как сказал президент, важно продвигаться вперед, и он готов вести добросовестные переговоры, он готов идти на компромиссы как в вопросах миграционной политики, так и в вопросах безопасности границы",- отметил представитель Белого дома.