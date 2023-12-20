Политика В США не проголосуют за помощь Украине до нового года

2023-12-20 17:37

Сенат США не сможет проголосовать за пакет помощи Украине и усиление безопасности границ США до начала следующего года, заявили лидеры обеих партий в Сенате.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь лидера демократов в Сенате Чака Шумера: "Наши переговорщики будут работать очень усердно во время декабрьских и январских каникул, и наша цель − сделать что-то, как только мы вернемся".

Детали: Республиканец Джон Тьюн заявил, что соглашение не будет достигнуто до января 2024 года, отметив, что "демократы упустили время до того момента, когда возможна договоренность" по соглашению о безопасности границ до Рождества.

В совместном заявлении Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявили, что участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса", но "остаются сложные вопросы".

Прямая речь независимого сенатора Кирстен Синемы: "Я не могу сказать, насколько это сложный вопрос. Это самая сложная сфера американского законодательства".

Предыстория: