В США не проголосуют за помощь Украине до нового года
2023-12-20 17:37
Сенат США не сможет проголосовать за пакет помощи Украине и усиление безопасности границ США до начала следующего года, заявили лидеры обеих партий в Сенате.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Прямая речь лидера демократов в Сенате Чака Шумера: "Наши переговорщики будут работать очень усердно во время декабрьских и январских каникул, и наша цель − сделать что-то, как только мы вернемся".
Детали: Республиканец Джон Тьюн заявил, что соглашение не будет достигнуто до января 2024 года, отметив, что "демократы упустили время до того момента, когда возможна договоренность" по соглашению о безопасности границ до Рождества.
В совместном заявлении Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявили, что участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса", но "остаются сложные вопросы".
Прямая речь независимого сенатора Кирстен Синемы: "Я не могу сказать, насколько это сложный вопрос. Это самая сложная сфера американского законодательства".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что законодатели США все еще не могут договориться о пакете мер по укреплению безопасности границы в обмен на голоса республиканцев за законопроект, включающий помощь Украине.
- Перед этим Белый дом повторил призыв к Конгрессу США поторопиться с утверждением дополнительного финансирования для Украины, предостерегая, что нынешних средств хватит только на один пакет военной помощи до конца года.
- Финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд ранее сообщил Конгрессу, что до 30 декабря его ведомство исчерпает средства для пополнения запасов оружия, отправленного Украине.
- Белый дом в октябре обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.
- Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократы с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы (большинство в 221 против 213).