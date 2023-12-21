Политика В Белом доме рассказали о ходе переговоров в Сенате: движутся в правильном направлении

2023-12-21 20:04

 

В Администрации президента США заявили, что переговоры в Сенате по безопасности границы США и оказания помощи Украине идут в правильном направлении.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: Она добавила, что надеется, что переговоры будут продвигаться быстро.

По словам Жан-Пьер, есть еще одна помощь на этот месяц, которую смогут предоставить Украине. Но отметила, что агрессия России не прекращается, поэтому еще раз попросила Конгресс не задерживать решение.

Прямая речь Жан-Пьер: "Вы слышали от нас, насколько это критично. Если вы смотрите на Украину и на поле боя, больно то, что происходит на поле боя. Они не получают финансирования, они получают меньшее количество помощи".

  • В среду стало известно, что Сенат США не проголосует за пакет помощи Украине и усиление безопасности границ США до начала следующего года, хотя переговорщики от обеих партий продолжают свою работу.
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