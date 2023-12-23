Политика Украина и Польша достигли согласия по разблокировке границы: проблему решат в ближайшие дни

2023-12-23 12:30

Министерство восстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокировке границы.

Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, 22 декабря состоялась встреча заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с новоназначенным заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганчаржом.

"Ключевой результат встречи - согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания относительно компромиссных решений и их реализации. Следующий этап - переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос изменений в текущее соглашение о либерализации грузовых перевозок не обсуждается.

Как сообщило польское издание Wirtualna Polska, в Польше также заявили о прорыве в решении проблемы блокады границы для украинских перевозчиков.

"Я надеюсь, что после сегодняшней встречи министр Дариуш Климчак встретится с протестовым комитетом на границе и эта проблема будет решена до Рождества", - отметил заместитель министра инфраструктуры страны Павел Ганчарж.

По его словам, сейчас соглашаются последние детали, которые приведут к окончательному соглашению. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак находится в прямом контакте с протестующей стороной.

"Мы пытаемся решить эту проблему. Я думаю, что после сегодняшней встречи стартовая позиция очень хорошая", - добавил он.

Блокирование польско-украинской границы - что известно

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать главные пункты пропуска на границе с Украиной. Там образовались огромные очереди, в которых застряли сотни грузовиков.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский предположил, что новое правительство Польши решит вопрос с блокадой украинской границы.