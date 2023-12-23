Политика Зеленский поблагодарил Рютте за подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине

2023-12-23 11:30

Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине.

Он также поблагодарил Нидерландов за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС объемом 50 млрд евро.

"Обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины, включая артиллерию, беспилотники и средства противовоздушной обороны", - отметил глава государства.

Лидеры договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7.

"Также обсудили следующую встречу советников по Формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", - добавил Зеленский.