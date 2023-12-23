Политика Зеленский поблагодарил Рютте за подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине

2023-12-23 11:30

 

Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине.

Он также поблагодарил Нидерландов за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС объемом 50 млрд евро.

"Обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины, включая артиллерию, беспилотники и средства противовоздушной обороны", - отметил глава государства.

Лидеры договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7.

"Также обсудили следующую встречу советников по Формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", - добавил Зеленский.

subscriber subscriber

Еще по теме

Армия Украины за сутки ликвидировала более тысячи оккупантов - потери врага достигли 350 тысяч

2023-12-21 14:29

Правительство Италии приняло решение о военной помощи Украине в 2024 году

2023-12-20 20:04

"Я не тряпка какая-то": Зеленский высказался про конфликт с Польшей

2023-12-20 18:26

В США не проголосуют за помощь Украине до нового года

2023-12-20 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины, - Салливан

2023-12-23 16:30

Украина и Польша достигли согласия по разблокировке границы: проблему решат в ближайшие дни

2023-12-23 12:30

Зеленский поблагодарил Рютте за подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине

2023-12-23 11:30

Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины

2023-12-23 10:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины, - Салливан 2023-12-23 16:30
Украина и Польша достигли согласия по разблокировке границы: проблему решат в ближайшие дни 2023-12-23 12:30
Зеленский поблагодарил Рютте за подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине 2023-12-23 11:30
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины 2023-12-23 10:30