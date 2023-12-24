Жизнь Пенсии, зарплаты, стаж и налоги: что изменится с 1 января

2023-12-24 10:30

В Украине с нового года повысят зарплаты, прожиточный минимум, а также связанные с ним социальные выплаты и налоги. Пенсионерам сделают перерасчет выплат, но для выхода на заслуженный отдых в 2024 году работать придется дольше.

Каких изменений ждать украинцам с 1 января сообщает РБК-Украина, ссылаясь на закон о Госбюджете 2024, публикации Минсоцполитики, ПФУ, Госслужбы занятости и Государственной налоговой службы.

Минималка

В госбюджете на следующий год заложены два этапа повышения минимальной заработной платы. С 1 января 2024 она вырастет с 6700 грн. до 7100 грн., а с апреля – до 8000 грн. Размер минимальной зарплаты в почасовом окладе: с 1 января – 42,6 грн., а с 1 апреля – 48 грн.

Оклады работников бюджетной сферы тоже увеличат. Тарифная ставка работника 1-го тарифного разряда ЕТС с 1 января составит 3195 грн.

Для расчета выплат по решению суда минимальная зарплата будет установлена на уровне 1600 грн.

Прожиточный минимум

С 1 января 2024 в Украине вырастет прожиточный минимум для разных категорий населения:

общий показатель прожиточного минимума – 2920 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн;

для трудоспособных лиц – 3028 грн;

для детей до 6 лет – 2563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн.

Соцвыплаты и налоги

От размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты зависят социальные выплаты, надбавки и доплаты, поэтому и они изменятся. В частности, их учитывают при вычислении:

оклад работников согласно должности;

налоговая социальная льгота;

необлагаемые минимумы доходов;

максимальная база начисления ЕСВ;

минимальный страховой взнос;

больничные и декретные пособия;

индексация заработной платы;

размер единого налога и ЕСВ для ФЛП;

местные налоги и сборы;

налог на недвижимое имущество;

туристический сбор;

штрафы;

местные сборы за парковку.

Так, с января изменятся размеры Единого взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ) и Единого налога (ЕН) для ФЛП:

Для ФЛП І группы: ЕСВ – 1562 грн в месяц (22% размера минималки), ЕН – 302,80 грн в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

Для ФЛП II группы: ЕСВ – 1562 грн, ЕН – 1420 грн (20% минимальной заработной платы);

Для ФЛП III группы: ЕСВ – 1562 грн, ЕН – процентная ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Пособие по безработице

Поскольку с 1 января 2024 минимальная заработная плата возрастет до 7100 грн., увеличится и размер выплат безработным, зарегистрированным в Государственной службе занятости.

Максимальная выплата составит 7100 грн. Оплата на общественно полезных работах от Центра занятости изменится с 6700-10050 грн. до 7100 -10650 грн. за отработанный полный месяц.

Также с 1 января работодатели будут получать увеличенную компенсацию за обустройство рабочего места для лиц с инвалидностью I группы – 106,5 тыс. грн. (15 минимальных заработных плат), а II группы – 71 тыс. грн. (10 минимальных зарплат).

Работодателям возвратят 50% расходов, связанных с уплатой единого взноса за трудоустройство на новые рабочие места.

Пенсии

В январе повысится размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – минимальная пенсия. Она вырастет с 2093 до 2361 грн. Однако этот перерасчет будет произведен только во время весенней индексации.

При этом на увеличение суммы выплат могут рассчитывать пенсионеры, достигшие пенсионного возраста и имеющие полный страховой стаж 30 или 35 лет для женщин и мужчин соответственно.

Для этих категорий граждан пенсии рассчитывают исходя из размера минимальной зарплаты. Минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы. С 1 января – это 2840 грн. (ранее 2680 грн.).

Требования к стажу

Условия выхода на пенсию меняются каждый год. Также ежегодно растет на 12 месяцев минимальный стаж. Происходить это будет до 2028 года.

Сейчас для назначения пенсии в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, но с 1 января вступят в силу новые условия:

при достижении возраста 60 лет – не менее 31 года,

при достижении возраста 63 года – не менее 21 года,

при достижении возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Следует отметить, если страхового стажа не хватает, его можно "докупить". Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговую службу и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании. Сумма взноса будет зависеть от размера ЕСВ на момент заключения договора.