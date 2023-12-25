Политика Новым уполномоченным Антимонопольного комитета стал зампред Донецкой ОВА

2023-12-25 15:39

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Об этом говорится в указе от 25 декабря.

Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации. С 2007 года работал в органах прокураторы Донецкой области в должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района г. Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам. С 2018 года работал в органах Генпрокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

Ранее президент уволил недавно назначенного государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Максима Сандыгу и сразу назначил его на "двойную" должность – заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.