Политика Маркарова спрогнозировала время голосования за пакет помощи от США

2023-12-25 22:15

 

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что она верит в то, что в Конгрессе все еще существует мощная двухпартийная поддержка пакета помощи, а также надеется, что американские законодатели в январе достигнут соглашения о миграционной политике (к которой привязали поддержку Украине).

"Когда мы говорим с людьми в Конгрессе из обеих партий – и опять же, Украина всегда ценила двухпартийную поддержку, сильную двухпартийную поддержку, которую мы имели – я верю, что поддержка есть... И люди на Капитолийском холме понимают, насколько это важно не только для Украины или Европы, или процветания, на котором строится успех демократических стран, но и для национальных интересов США", – сказала Маркарова в интервью MSNBC.

Маркарова подчеркнула, что Украина благодарна Соединенным Штатам за постоянную помощь и заявила, что Украина продемонстрировала свою способность победить в войне. Она также отметила необходимость для демократических стран оставаться едиными в борьбе против объединяющихся России, ХАМАСа, Северной Кореи и Ирана.

"Сейчас я просто очень надеюсь, что этот пакет, включающий не только нас и Израиль, но и внутренние вопросы, что там будет решение, приемлемое для обеих сторон, и что оно не будет сдерживать поддержку Украины. И опять же, давайте все молиться и надеяться, что это будет уже в начале января", – сказала Маркарова на американском телевидении.

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