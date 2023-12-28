Жизнь В Украине под Новый год будет тепло и без снега

2023-12-28 17:37

 

В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только днем 30 декабря в западных, 31 декабря в восточных и северо-восточных областях местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Источник: Укргидрометцетр

Детали: 29-31 декабря температура ночью от 4° тепла до 2° мороза; днем 3-9° тепла, в южной части и местами в западных областях 8-13° тепла.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

31 декабря дождь и мокрый снег ожидаются на северо-востоке и востоке страны. 

 

 

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