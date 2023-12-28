Жизнь Кому увеличат пенсии в Украине в 2024 году: стало известно, когда произойдет перерасчет

2023-12-28 18:26

В Украине в 2024 году из-за повышения размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы для части граждан увеличат пенсии. Согласно закону, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 6700 до 7100 грн.

Увеличение является основанием для перерасчета пенсий неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно): минимальный размер пенсий таких пенсионеров с 1 января 2024 года не может быть менее 40% минимальной зарплаты – 2 840 грн. Об этом говорится в сообщении ПФУ (Пенсионный фонд Украины).

С 1 января 2024 года с 258,90 до 292,00 грн вырастет размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины, который исчисляется как 10% размера прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Когда произойдет индексация пенсий?

Пунктом заключительных положений закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год" установлено, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии производится с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий, информируют в ПФУ.