Политика В Еврокомиссии оценили, в какие сроки Украина может вступить в ЕС

2024-01-01 22:15

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что процесс вступления Украины в Европейский Союз может занять несколько лет.

Об этом сообщает Novinky.

"Я бы предположила, что речь идет о нескольких годах. Процедурно самыми близкими к ЕС странами являются Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении. Однако в этом году ЕС точно не пополнится ни одной страной, поэтому переговоры не будут идти так быстро", - заявила Юрова.

Европейская чиновника отметила, что идея "полного членства или не членства" больше не актуальна.

В ЕС определили несколько областей, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, но не будут его членами.

В частности, речь идет о цифровом взаимодействии с ЕС, энергетике, транспортной инфраструктуре.

"Мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет страной-членом", - подчеркнула Юрова.

Также она добавила, что антиевропейская риторика позволит набрать много политических очков, однако, когда они затем сядут за стол переговоров, каждый лидер даст понять, насколько выгодно оставаться в ЕС.

Отметим, ранее Украина может стать полноправным членом Европейского Союза до 2030 года, сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.