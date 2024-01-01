Прикрываются "почтовыми сервисами". Украинцев предупредили о новой схеме аферистов

Злоумышленники распространяют фейковые SMS о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины
Правоохранители призвали украинцев придерживаться таких советов, чтобы не потерять свои деньги:
Также полиция призывает платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств и не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.
Мошенники в Украине
Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.
Но мошенники орудуют не только в интернете. При этом каждый раз они придумывают новые схемы обмана. Например, в Чугуеве Харьковской области мошенники ходят по квартирам и домам жителей и выдают себя за госслужащих. Они предлагают "помощь" в получении средств по программе "еВідновлення". Кроме того, недавно мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, но и начальникам РВА области.