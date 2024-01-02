Жизнь Индексация пенсий в 2024 году: когда и как планируют повысить размер выплат

2024-01-02 20:48

 

Несмотря на войну в Украине, правительство в 2023 году провело несколько этапов индексации пенсий. В 2024-м также ожидается повышение выплат украинских пенсионеров, а вместе с тем изменение в системе их начисления.

В 2024 году планируется провести три этапа повышения пенсионных выплат. Первый из них можно ожидать уже в начале года, а следующие - в марте и июле. Вместе с тем правительство планирует внедрить новую систему начисления пенсий. 

В январе пройдет индексаций пенсий тех граждан Украины, которые получают минимальные и максимальные выплаты. Это связано с повышением прожиточного минимума с 2093 до 2361 гривны. Соответственно, пенсионеры станут получать 2361 и 23 610 гривен.

В первый месяц 2024 года произойдет также перерасчет пенсий чернобыльцев и тех украинцев, которые получают минимальную пенсию по достижению 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Размер самых низких выплат для этих людей вырастет с 2680 до 2840 гривен. А в июле будет проведена еще одна индексация пенсий для этих категорий граждан. Тогда они будут увеличены до 3200 гривен.

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