Политика В Бундестаге призвали немедленно передать Украине ракеты Taurus

2024-01-03 21:37

В Бундестаге отреагировали на массированный обстрел Украины российскими войсками, призвав предоставить Киеву ракеты Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

Она отметила, что фраза о поддержке Украины о том, что стране будут помогать "столько, сколько потребуется" будет только громкими словами, если Германия и европейские партнеры не продолжат свою поддержку "в гораздо большей степени".

"Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, больше запчастей, и нужно немедленно мобилизовать Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов", – подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Немецкая чиновница отметила, что европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если мы хотим противостоять российскому превосходству в воздухе.

"Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое", – добавила она.

В свою очередь спикер по вопросам безопасности немецких "Зеленых" Сара Нанни также призвала к надежной помощи Украине со стороны Германии. Она уверена, что "необходима определенность в планировании, когда речь идет о немецкой поддержке" Украины, добавив, что "пока ее недостаточно из-за напряженных дискуссий по бюджету".

Нанни указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

Напомним, ранее депутаты Бундестага обсуждали предложение по поставке в Украину крылатых ракет Taurus.