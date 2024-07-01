Политика Глава МИД Польши уверен, что при поддержке Запада Украина в военном противостоянии способна победить рф

2024-07-01 14:31

Рашистов можно победить в военном противостоянии, и Запад способен это сделать. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время лекции в британском Фонде Дитчли.

"Вопреки своей безумной пропаганде, россия не непобедима. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить - мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", - сказал Сикорский.



Министр подчеркнул: чтобы получить преимущество над россией, необходимо заново научиться побеждать в игре на эскалацию. Один из возможных шагов, например, - конфискация всех 300 миллиардов евро российских суверенных активов.



"путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также думает, что нам не хватит смелости их взять. Пока мы показываем, что он прав", - подчеркнул Сикорский.



По мнению дипломата, Путин сожалеет о распаде СССР. Поэтому развязанная им война в Украине - это "матч-реванш" и вызов европейским ценностям, безопасности и западному образу жизни.



"Мы должны предотвратить распространение конфликта, но также должны победить. И как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", - сказал он.



Радослав Сикорский предостерег, что в случае победы в войне против Украины россия усилит "глобальную коалицию диктатур", что приведет к нестабильности не только в Европе, но и во всем мире.