Политика Белый дом заявил об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине

2024-01-04 16:05

 

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты перед Новым годом предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который были средства.

Об этом Кирби заявил на брифинге для журналистов.

— Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И сейчас мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы дальше продолжать это делать, — отметил он.

Президент Джо Байден, согласно его полномочиям, подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который были средства.

— Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный пакет, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности, — отметил Кирби.

Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что при отсутствии согласованного дополнительного финансирования нет “волшебного горшка”, в котором можно было бы найти поддержку для Украины.

При этом Джон Кирби призвал Конгресс США безотлагательно проголосовать за предоставление военной помощи Украине на фоне массированных ракетных атак, которые осуществила Россия 29 декабря и 2 января.

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роССия ответит за свои военные преступления в Украине, - Боррель 2024-01-03 19:15