Политика В Госдепартаменте назвали цель США относительно Украины

2024-01-06 16:30

Госдеп отметил, что США ослабят поддержку Киева в этом году.

США не будут поддерживать Украину на том же уровне, что и в 2022-2023 годах, поскольку цель Вашингтона сделать так, чтобы страна "могла стоять на своих ногах".

"Мы всегда давали понять, что хотим, чтобы Украина была независимой страной, то есть, чтобы она могла стоять на своих ногах", – заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Голос Америки.

Он отметил, что США уже не будут поддерживать Киев на том же уровне финансирования, что и в 2022-2023 годах, поскольку в этом не должно быть необходимости.

Миллер уточнил, что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге Украина создала собственную промышленную базу, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать боеприпасы.

"Мы еще не достигли этого уровня, и поэтому важно, чтобы Конгресс принял закон о дополнительном финансировании. Это важно, поскольку пока не достигнут тот момент, когда Украина сможет защищать себя, опираясь только на собственные силы. Вот почему важно, чтобы Конгресс поддерживал Украину и чтобы европейские союзники и другие страны мира поддерживали Украину", - подчеркнул чиновник

Он добавл, что его страна будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Помощь США Украине

В декабре 2023 года республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине.

Байден, комментируя масштабную атаку РФ на Украину 29 декабря, снова призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.