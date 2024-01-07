Политика В НБУ рассказали, что будет без помощи США

2024-01-07 12:30

Некоторое время страна сможет продержаться за счет своих ресурсов. Украинцам можно пока не беспокоиться из-за задержки помощи США и ЕС.

В Нацбанке не исключают вероятность того, что Украина столкнется с перебоями с поставками западной помощи, но говорят, что план "Б" есть. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что пока украинцам волноваться не стоит, поскольку какое-то время страна сможет продержаться за счет своих ресурсов.



"Мы остаемся оптимистичными – понимаем, что определенный период времени Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников", – сказал он.



В частности, Пышный отметил, что Украина смогла возобновить работу внутреннего долгового рынка, что является очень положительным моментом. А вместе с другими мерами это позволяет сказать, что план "Б" у Украины все же есть.



Глава НБУ напомнил, что 2023 год удалось прожить без эмиссионной гривны. Он также выразил надежду, что все меры Нацбанка помогут пройти 2024 год так же, однако признал – определенные риски все же есть.



Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине в случае, если в ходе саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки для нее на 50 млрд евро.