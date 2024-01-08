Политика Зеленский провел большое совещание по отношениям с НАТО и ЕС: названы приоритеты

2024-01-08 16:05

Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по планам Украины на текущий год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Приоритеты: реализация решения об открытии переговоров, подготовка переговорной рамки с Евросоюзом, формирование системы отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждый чувствовал, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.

О ходе и результатах заседания глава государства рассказал в вечернем обращении к украинцам 7 января. В нем приняли участие председатель Верховной Рады, глава правительства, профильная вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, международники Офиса Президента и председатель Офиса.

Также президент рассказал, что в этот день в Украине с визитом находится министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Он отметил, что это государство – очень важный и крепкий партнер Киева.

"Благодарен за поддержку, которую Япония оказала нашему государству. Это и помощь в безопасности, и сильное лидерство в "Группе семи" и вообще в международной политике, и экономическая поддержка – мы ценим ее, – и гуманитарное усиление Украины. Один из лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией", – подчеркнул украинский лидер.

По результатам встречи с главой МИД Японии президент сообщил о новом большом пакете энергетической поддержки для Украины.

"Я благодарен за финансовую поддержку нашего государства. Сегодня мы обсудили наше дальнейшее взаимодействие, в частности конференцию по восстановлению Украины, которая запланирована на февраль, а также наши дальнейшие совместные шаги по безопасности, работу по Формуле мира и по усилению санкций против России. Уверен, что и этот год будет достаточно содержательным для наших отношений", – отметил Зеленский.

Также президент 7 января принял участие в открытии конференции безопасности, которую ежегодно проводит шведская ассоциация "Народ и оборона".

"Одно из наиболее весомых мероприятий в Северной Европе и наиболее представительная в Швеции. Конференция продолжит работу на неделе – сегодня первый, стартовый день. Представил видение нашего государства относительно тех вызовов и возможностей, которые сейчас есть и для наших государств – Украины и Швеции, и для Европы в целом", – рассказал гарант.

"Ключевое – солидарность и совместные действия. Мы уже показали, что наша консолидация – всех в Европе и свободном мире – способна брать верх над всеми даже самыми масштабными проявлениями агрессии. И в этом году должны сделать еще больше", – убежден Зеленский.