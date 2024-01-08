Политика В США готовят соглашение, которое может разблокировать средства для помощи Украине, - Politico

2024-01-08 17:37

В Конгрессе США готовят соглашение о границе и иммиграции, которое позволит разблокировать средства для помощи Украине. Ее могут опубликовать уже на этой неделе.

Об этом рассказал главный представитель Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд.

По его словам, текст соглашения, которое позволит разблокировать десятки миллиардов помощи Украине, может быть опубликован уже на этой неделе.

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса", - сказал Ленкфорд.

Он добавил, что в случае принятия соглашения Сенатом в ближайшее время его передадут в Палату представителей, которая "сможет работать над его усовершенствованием".

"Палата может серьезно взглянуть на это и сказать: "Это дает реальный прогресс на границе, возьмем это, сохраним это, а затем продолжим искать еще", - рассказал об альтернативном варианте представитель республиканцев.

Ситуация с помощью США для Украины

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Также сообщалось, что 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать в ближайшее время.

К тому же 4 января в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".