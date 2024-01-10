Политика Естонія протягом років планує надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП

2024-01-10 15:38

Естонія протягом наступних чотирьох років планує надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає Delfi.

"Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", - сказала Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради державної оборони.

Вона закликала партнерів по всьому світу наслідувати приклад Таллінна.

За словами прем'єра, протягом останніх місяців люди звикли до війни, а в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень. Через це вона наголосила на важливості роз'яснювальних робіт щодо важливості підтримки України.

Каллас додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу в обсязі 500 млн євро. Також вона зазначила, що найближчими роками Естонія надаватиме Україні по 14 млн євро на рік на відновлення та супутні проекти.