Политика Польша призывает Конгресс США одобрить помощь Украине: цена сдерживания путина

2024-01-09 16:48

 

Политик заявил, что поражение Украины будет иметь последствия для ее соседей.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает американский Конгресс принять новый закон о продлении помощи Украине.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, последствия победы российского президента-диктатора Владимира Путина в Украине были бы "катастрофическими".

"Понятно, что, прежде всего, для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", — сказал Сикорский.

Он отмечает, что украинские защитники нуждаются в вооружении для противостояния оккупационным войскам. Именно поэтому, уверен Сикорский, американским законодателям следует принять закон о продлении помощи.

"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины", — заявил дипломат.

Напомним, ранее Сикорский призвал мир ответить Путину на языке, который он понимает. По его словам, страны должны ужесточить санкции против агрессорки России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.

subscriber subscriber

Еще по теме

Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине

2024-01-09 22:15

Прогноз погоды на 9 января: морозы в Украине усилятся, местами пойдет снег

2024-01-09 10:26

"Пришло время действовать": Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

2024-01-08 22:15

В США готовят соглашение, которое может разблокировать средства для помощи Украине, - Politico

2024-01-08 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине

2024-01-09 22:15

Венгрия выдвинула новое требование по снятию вето на 50 млрд евро для Украины, - Politico

2024-01-09 20:48

США и союзники провели тайную встречу с Украиной касательно мирного плана — Bloomberg

2024-01-09 19:15

Польша призывает Конгресс США одобрить помощь Украине: цена сдерживания путина

2024-01-09 16:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине 2024-01-09 22:15
Венгрия выдвинула новое требование по снятию вето на 50 млрд евро для Украины, - Politico 2024-01-09 20:48
США и союзники провели тайную встречу с Украиной касательно мирного плана — Bloomberg 2024-01-09 19:15
Польша призывает Конгресс США одобрить помощь Украине: цена сдерживания путина 2024-01-09 16:48