Политика Польша призывает Конгресс США одобрить помощь Украине: цена сдерживания путина

2024-01-09 16:48

Политик заявил, что поражение Украины будет иметь последствия для ее соседей.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает американский Конгресс принять новый закон о продлении помощи Украине.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, последствия победы российского президента-диктатора Владимира Путина в Украине были бы "катастрофическими".

"Понятно, что, прежде всего, для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", — сказал Сикорский.

Он отмечает, что украинские защитники нуждаются в вооружении для противостояния оккупационным войскам. Именно поэтому, уверен Сикорский, американским законодателям следует принять закон о продлении помощи.

"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины", — заявил дипломат.

Напомним, ранее Сикорский призвал мир ответить Путину на языке, который он понимает. По его словам, страны должны ужесточить санкции против агрессорки России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.