Политика Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине

2024-01-09 22:15

 

Швеция внесет 50 млн. шведских крон в фонд НАТО для помощи Украине. Деньги пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.

Швеция внесет в фонд помощи НАТО 50 миллионов шведских крон (около 5 миллионов долларов) для поддержки Украины. Помощь будет направлена на закупку, в частности, военного оборудования, медикаментов и горючего. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

Детали

Как отмечается, фонд помощи НАТО Украине получит 50 миллионов шведских крон. Они пойдут на поддержку проектов, которым не хватает финансирования, такие как закупка оборонного оборудования, топлива, медикаментов и оборудования для разминирования.

Также Швеция перечислит 5 миллионов шведских крон целевому фонду НАТО по развитию оборонного потенциала для Молдовы. Эти деньги будут использованы на закупку оборудования, обучение и поддержку реформ.

Еще 5 миллионов шведских крон будет предоставлено Грузии. Деньги пойдут на проекты в таких сферах, как урегулирование кризисов, кибербезопасность и обмен разведданными.

Дополнение

В декабре в Швеции согласовали выделение Украине зимнего пакета помощи для поддержки гражданской инфраструктуры в 124 млн евро.

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Политика

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