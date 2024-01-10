Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение: инструкция

Украинцы могут заменить пенсионное удостоверение в случае его потери. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выдает восстановленное удостоверение как в обычном формате книжки, так и в электронном виде.
При этом неважно, потерял ли человек пенсионное или оно было уничтожено, например, во время наводнения. Об этом пишет информационно-аналитическое медиа "Социальное дело".
На каких основаниях выдается новое удостоверение?
Как украинцам заменить пенсионное удостоверение?
Для этого следует подать в сервисный центр ПФУ заявление и соответствующие документы:
Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.