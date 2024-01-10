Жизнь Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение: инструкция

2024-01-10 19:15

Украинцы могут заменить пенсионное удостоверение в случае его потери. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выдает восстановленное удостоверение как в обычном формате книжки, так и в электронном виде.

При этом неважно, потерял ли человек пенсионное или оно было уничтожено, например, во время наводнения. Об этом пишет информационно-аналитическое медиа "Социальное дело".

На каких основаниях выдается новое удостоверение?

Если старое удостоверение оказалось непригодным.

В случае утери удостоверения.

В случае назначения иного вида пенсии.

В случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.

Как украинцам заменить пенсионное удостоверение?

Для этого следует подать в сервисный центр ПФУ заявление и соответствующие документы:

документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте;

фото;

образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Новое пенсионное можно получить в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. При получении электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.