Политика Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины до конца 2024 года

2024-01-11 11:34

Правительство Израиля продлило разрешение на пребывание граждан Украины в стране до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

"Поздравляем решение правительства Израиля продлить разрешение на пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года! Это особенно щедро в столь непростые времена для Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук поблагодарил израильское правительство и добавил, что Украина высоко ценит это решение.

"Наши народы переживают вместе тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа", - отметил посол.

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