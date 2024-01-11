Политика Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины до конца 2024 года

2024-01-11 11:34

Правительство Израиля продлило разрешение на пребывание граждан Украины в стране до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.



"Поздравляем решение правительства Израиля продлить разрешение на пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года! Это особенно щедро в столь непростые времена для Государства Израиль", - говорится в сообщении.



Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук поблагодарил израильское правительство и добавил, что Украина высоко ценит это решение.



"Наши народы переживают вместе тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа", - отметил посол.